Росію назвали найгіршим місцем для інвестицій серед великих ринків
Економічна ситуація в РФ погіршується
Міжнародні інвестори назвали російський ринок найгіршим місцем для інвестицій серед восьми великих світових економік, свідчать результати опитування, проведеного агентством Bloomberg, передає Прайм.
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Так вважають 56% респондентів. Понад 70% опитаних сказали, що економічна ситуація в РФ погіршується, а 45% рекомендували продавати російські активи на тлі конфлікту в Україні, через який США і Євросоюз ввели санкції щодо Росії.
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75% респондентів заявили, що песимістично оцінюють наслідки політики президента Володимира Путіна для інвестиційного клімату.
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Інвестори з оптимізмом оцінюють перспективи світової економіки, хоча і з меншим порівняно з початком року через кризу в Україні, побоювання щодо дефляції в Європі та низки інших ризиків. «Я б не сказав, що інвестори нервують, але вони налаштовані скептично», - говорить директор BMO Private Bank з інвестицій Джек Еблін, що бере участь в управлінні активами на $66 мільярдів.
Найбільш привабливими ринками на перспективу 12 місяців інвестори назвали США (44%) і Євросоюз (32%).