Росію назвали найгіршим місцем для інвестицій серед великих ринків

Міжнародні інвестори назвали російський ринок найгіршим місцем для інвестицій серед восьми великих світових економік, свідчать результати опитування, проведеного агентством Bloomberg, передає Прайм.

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Так вважають 56% респондентів. Понад 70% опитаних сказали, що економічна ситуація в РФ погіршується, а 45% рекомендували продавати російські активи на тлі конфлікту в Україні, через який США і Євросоюз ввели санкції щодо Росії.

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75% респондентів заявили, що песимістично оцінюють наслідки політики президента Володимира Путіна для інвестиційного клімату.

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Інвестори з оптимізмом оцінюють перспективи світової економіки, хоча і з меншим порівняно з початком року через кризу в Україні, побоювання щодо дефляції в Європі та низки інших ризиків. «Я б не сказав, що інвестори нервують, але вони налаштовані скептично», - говорить директор BMO Private Bank з інвестицій Джек Еблін, що бере участь в управлінні активами на $66 мільярдів.

Найбільш привабливими ринками на перспективу 12 місяців інвестори назвали США (44%) і Євросоюз (32%).