Міжбанк відкрився зростанням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,7000/11,8900 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні встановилися на рівні - 16,0970/16,3605 грн/євро, ціни на російську валюту склали - 0,3354/0,3409 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3761/63 (понеділок - 1,3770/72).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 травня, на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту стабілізувалися - торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/12,0000, до 12:00 звузився спред до 11,7000/12,0000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,7000/11,8000.

Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол.

"Для збалансування по торгових потоках товарами і послугами для України достатній курс 11 грн за долар в середньому по року. Ми вважаємо, що це той об'єктивний курс, який повинен був би бути", - сказав міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр зазначив, що підвищення курсу сьогодні пояснюється реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.

