Меркель сьогодні говоритиме про Україну з головами МВФ та СОТ

Керівник уряду Німеччини Анґела Меркель обговорить ситуацію в Україні з представниками міжнародних фінансових організацій, повідомляє "Німецька хвиля".

Як очікується, Меркель зустрінеться у вівторок, 13 травня, з керівниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лаґард, Світового банку Джимом Йон Кімом та Світової організації торгівлі (СОТ) Роберто Азеведо, які прибудуть до Берліна.

На переговорах йтиметься про те, який внесок може зробити Захід у стабілізацію ситуації в Україні.

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Напередодні, у понеділок, Європейський Союз схвалив чергові санкції, включивши до "чорного списку" низку російських політиків та українських чільних сепаратистів, а також два підприємства.

Одночасно з обмежувальними заходами щодо людей, які підривають суверенітет України, Захід намагається допомогти державі у боротьбі з економічною кризою. Міжнародний валютний фонд пообіцяв надати кредит Україні обсягом 17 мільярдів доларів, додаткові мільярди допомогу Київ може отримати і від Євросоюзу та Світового банку.

Водночас Україна отримала вимогу від російського "Газпрому" оплатити наперед поставки газу за червень, погрожуючи у разі невиконання цієї вимоги припинити із 3 червня поставки енергоносіїв.

Захід не припиняє шукати можливості для врегулювання конфлікту на Сході України. Голова німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр вирушає у вівторок до Києва. Напередодні він гаряче підтримав ініціативу ОБСЄ з проведення в Україні цього тижня національного "круглого столу" із залученням різних сторін конфлікту, проводити який доручено німецькому дипломату Вольфґанґу Ішинґеру.

Натомість керівника українського уряду Арсенія Яценюка очікують у вівторок в Єврокомісії у Брюсселі. Одна з можливих тем переговорів - запровадження безвізового режиму з ЄС для українських громадян. Яценюк заявив про намір звернутися у вівторок до Верховної Ради щодо ухвалення необхідних законопроектів з цього приводу. Якщо все буде ухвалено вчасно, безвізовий режим з ЄС, як сподіваються у Києві, може бути запроваджено з січня 2015 року.

