Подання звітності з трансфертного ціноутворення перенесли на півроку

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу й збільшила на півроку – до 1 жовтня 2014 року – термін подачі звітності з контрольованих операцій із трансфертного ціноутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення» (№4527) за основу і в цілому проголосував 241 парламентарій при необхідних 226.

Згідно з прийнятим законом, термін подачі звітності переноситься з 1 травня на 1 жовтня. Також змінено розмір штрафів за помилки в звітності. Тепер він становить не 5% від обсягу контрольованих операцій, як пропонувалося раніше, а 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на початок звітного року (1218 грн).

«Сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від зобов'язання подачі звітності з контрольованих операцій», - йдеться в законі.

Коментуючи ухвалення закону, його автор, народний депутат України Віталій Хомутиннік, зазначив, що звітність трансфертного ціноутворення - дуже складне й дороге навантаження, як для бізнесу, так і для самих податківців, а штрафи «не відповідають здоровому глузду». «Рішення допрацювати деякі положення Податкового кодексу було ухвалено після численних звернень бізнесу. Бізнесу дали ще півроку на підготовку звітності», - зазначив парламентарій.

Раніше перший заступник міністра доходів і зборів України, куратор податкового напрямку роботи міністерства Ігор Білоус зазначав, що норми закону про трансфертне ціноутворення, що набули чинності з вересня минулого року, можуть бути спрощені, а надання звітності – відстрочено до кінця цього року. При цьому він підкреслював, що Міндоходів було готове відстрочити надання звітності з трансфертного ціноутворення, яку великі платники податків повинні були почати надавати з 1 травня 2014 року.

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Довідка УНІАН. Закон про трансфертне ціноутворення, що передбачає встановлення державного контролю над формуванням цін для експортно-імпортних операцій великих платників податків і скасовує можливість виведення прибутку до країн із низькою ставкою оподаткування, був розроблений і представлений Міністерством доходів і зборів України спільно з компанією PriceWaterhouseCooper’s у грудні 2012 року. Документ було прийнято Верховною Радою влітку 2013 року, а набув чинності з 1 вересня 2013 року.

У березні 2014 року міністр фінансів Олександр Шлапак підкреслив, що Мінфін виступає за те, щоб із 1 травня 2014 року всі документи з трансфертного ціноутворення набули чинності й Мінфін почав контролювати цей процес.

