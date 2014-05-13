Долар на закритті міжбанку зупинився на 11,85 грн

У вівторок, 13 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8900, на 12:00 звузився спред до 11,7500/11,8500. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0970/16,3605, на 12:00 ціни становили 16,1710/16,3145. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3354/0,3409, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3369/0,3398. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3365/0,3394.

Читайте такожМВФ перерахував Україні перший транш кредиту на $3,2 млрдНа міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3700/1,3770.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 травня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США закрилися на позначках 11,7000/11,8000.