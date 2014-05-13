В Україні ухвалили європейський антикорупційний закон

15:54, 13 травня 2014
Фінанси
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Верховна Рада встановила відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях про доходи та витрати.

Рада приняла антикоррупционный закон / Фото УНИАН

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих в рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Даним законом передбачено посилити санкції за кримінальні корупційні правопорушення – встановлено більш жорсткі види покарання за відповідні правопорушення як щодо фізичних, так і щодо юридичних осіб.

Крім того, передбачено запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Зокрема, внесено зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», якими покладено повноваження щодо здійснення перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а в Законі України «Про банки і банківську діяльність» закріплено право вказаного органу одержувати у банків інформацію щодо вказаних у декларації відомостей при проведенні їх перевірки.

Законом запроваджено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання у згаданих деклараціях недостовірних відомостей.

Також законом передбачено посилення гарантій захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, зокрема в частині перекладення обов’язку доказування у справах про застосування до інформаторів репресивних заходів, а також наявності анонімних ліній для повідомлень про факти корупції.

Актом внесено відповідні зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо покладення обов’язку доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника у зв’язку з його повідомленням про корупційні правопорушення на відповідача; також внесено зміни до законів «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян» в частині закріплення можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень.

Читайте такожЄБРР допоможе Україні створити інститут бізнес-омбудсменаДаним законом чітко розмежовується компетенція правоохоронних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією. У розвиток положень закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» щодо скорочення переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, закону «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», якими виключено повноваження органів доходів і зборів та Військової служби правопорядку у ЗСУ щодо складання протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.

Нормами даного закону передбачено забезпечити виконання рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції (на сьогодні додаткових кроків потребує реалізація рекомендацій І, ІІ, та VII GRECO, наданих Україні за результатами Третього раунду оцінювання).

Так, законом внесено зміни до Кримінального кодексу України в частині поширення юрисдикції України на іноземців та осіб без громадянства, які вчинили у співучасті зі службовими особами, які є громадянами України, злочини, пов’язані з активним та пасивним хабарництвом, зловживанням впливом, або якщо вони вчинили зазначені злочини щодо вказаних службових осіб чи навпаки; доповнення об’єктивної сторони всіх злочинів згаданої категорії елементом «обіцянка»; поширення положень щодо відповідальності за активну та пасивну форми підкупу на осіб, які працюють у будь-якій якості у підприємствах, установах, організаціях приватного сектору.

Законом також внесено зміни до Кримінального кодексу України на виконання рекомендації європейських експертів щодо забезпечення спеціальної конфіскації по предикатних злочинах.

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