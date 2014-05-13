Проблемний «Реал Банк» Курченка хочуть ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про ліквідацію проблемного «Реал Банку», в якому з 3 березня було введено тимчасову адміністрацію, повідомляється на сайті Фонду.

«У зв'язку з тим, що в результаті проведеного пошуку потенційних інвесторів жоден із потенційних інвесторів не виявив наміру взяти участь у виведенні Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» із ринку, Фондом було ухвалено рішення, що найменш витратним для Фонду способом виведення «Реал Банку» з ринку є його ліквідація з відшкодуванням із боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, враховуючи необхідність завершення Фондом повного технологічного циклу формування переліку вкладників, що мають право на відшкодування в період ліквідації банку, з 12 травня 2014 року припинилися виплати коштів вкладникам «Реал Банку» через відділення «УкрСиббанку».

Водночас Фонд повідомляє, що виплати коштів вкладникам «Реал Банку» поновляться через сім днів із дня ухвалення Національним банком України рішення про відкликання в даної фінустанови банківської ліцензії та ліквідації банку й здійснюватимуться вкладникам незалежно від терміну закінчення дії договору. Національний банк України зобов'язаний ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку протягом п'яти днів із дня отримання пропозиції Фонду про ліквідацію.

Читайте такожНа рахунках фіктивних підприємств у банку Курченка заарештовано понад 600 млн гривень Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 3 березня ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку» на підставі рішень Національного банку України про визнання цих банків неплатоспроможними.

«Реал Банк» працює на ринку України з 1990 року. За інформацією Національного банку, ніхто з його акціонерів не володіє пакетом більше 10% акцій.

За відомостями ЗМІ, група компаній ВЕТЭК є ключовим інвестором «Реал Банку»

Група компаній ВЕТЭК Сергія Курченка веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.