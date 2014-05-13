Євросоюз погодився дати Україні кредит в 1 млрд євро

Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про виділення Києву кредиту в розмірі 1 млрд євро, який буде виділятися двома траншами по 500 мільйонів євро і погашатися протягом 15 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, меморандум підписано під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії, що проходило під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

Від української сторони підпис під меморандумом поставив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Читайте такожГлава МВФ вважає, що Україні потрібно дати більше грошейТакож підписано кредитну угоду, яка визначає Національний банк України як позичальника коштів. Перший транш в 500 мільйонів євро буде виділений після набуття чинності меморандуму ту кредитної угоди -- це станеться після ратифікації документів Верховною Радою України. Другий транш - за результатами оцінки виконання програми кредитування.

Термін погашення кредиту - 15 років. Раніше виділення Києву цих коштів затвердили Єврокомісія, Рада ЄС та Європарламент.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС ухвалив рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 мільярдів євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити (в них входить 1 мільярд євро, який надається згідно з підписаним сьогодні меморандумом), 1,4 млрд євро -- допомога, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть п'ять мільярдів євро, а ще три мільярда надійдуть від Європейського інвестиційного банку.