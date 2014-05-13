ЄС дає Україні 365 млн євро на реформи і розвиток демократії

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про виділення Києву допомоги в розмірі 365 мільйонів євро на здійснення політичних та економічних реформ, а також розвиток громадянського суспільства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, угоду підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після спільного засідання уряду України та Європейської Комісії.

Згідно з угодою, 355 мільйонів євро виділяються на допомогу українським реформам, а десять мільйонів євро - на розвиток громадянського суспільства в Україні.

Перший транш розміром 250 млн євро буде виділений невдовзі після підписання угоди.

Ці кошти є частиною пакету в 1,4 млрд євро, які становлять допомогу ЄС Україні на додаток до 1,6 млрд євро кредитів, про що було вирішено у березні, коли ЄС оголосив про загальний пакет допомоги Києву в розмірі 11 мільярдів євро.

Читайте такожЄвросоюз погодився дати Україні кредит в 1 млрд євроЯк повідомляв УНІАН, наприкінці квітня ц. р. Європейська комісія у рамках надання фінансової і консультаційної допомоги Україні на шляху проведення політичних і економічних реформ заявила про намір виділити Україні спеціальний пакет фінансової допомоги обсягом 365 млн євро, які будуть направлені на боротьбу з корупцією, на конституційну реформу, реформу виборчого законодавства і судову реформу.

«У відповідь на мобілізацію допомоги у сфері стабілізації і розвитку України Європейська комісія сьогодні ухвалила рішення надати спеціальний пакет обсягом 365 млн євро. Цей пакет дозволить країні прискорити розвиток громадянського суспільства, а також проведення демократичних реформ, включаючи соціально-економічні перетворення», - зазначалося у повідомленні ЄК.

Згідно з повідомленням, кошти буде розподілено таким чином: 355 млн євро буде спрямовано на вирішення короткострокових фінансових проблем уряду, а також просування політичної інтеграції з Євросоюзом у рамках виконання домовленостей за Угодою про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Решта 10 млн євро буде виділено на проекти зі становлення громадянського суспільства і технічну допомогу.