Найбільше за місяць зросли ціни в Одеській і Луганській областях - Держстат

Найбільший рівень інфляції в квітні 2014 року порівняно з березнем 2014 року зафіксовано в Одеській і Луганській областях, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Одеській області прискорилася у квітні порівняно з березнем до 4,0% з 2,3%, у Луганській області - до 3,9% з 2,0%.

За даними Держстату, в Київській області зафіксована інфляція на рівні 3,8%, у Львівській - на рівні 3,7%, Тернопільській і Запорізькій - 3,6%. Найменший рівень інфляції зафіксований у Вінницькій області на рівні 2,7%, Херсонській - 2,8%.

Читайте такожІнфляція за місяць прискорилася у 1,5 разуЗа даними відомства, у квітні проти березня 2014 року продукти харчування найбільше подорожчали у Львівській області - на 5,3%, транспорт - у Волинській області - на 12,2%, відпочинок і культура - в Житомирській області - на 5,2%, одяг і взуття - в Запорізькій області - на 6,3%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у квітні порівняно березнем 2014 року становила 3,3%, прискорившись порівняно з попереднім місяцем у 1,5 разу. У річному виразі (проти квітня 2013 року) інфляція прискорилася до 6,9%, з початку 2014 року (квітень 2014 року до грудня 2013 року) - до 6,4%.