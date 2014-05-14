Україна випустить п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США

Україна має намір найближчим часом випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол., йдеться в постанові уряду, розміщеній в газеті «Урядовий кур'єр» від 14 травня.

Згідно з документом, папери випускаються під гарантії Сполучених Штатів Америки, від імені яких діє Агентство США з міжнародного розвитку, і відповідно до Угоди про гарантію запозичень між Україною і США.

Термін випуску облігацій у постанові не вказується, проте зазначається, що термін погашення облігацій – 16 травня 2019 року, при цьому відсотковий дохід за облігаціями виплачуватиметься щороку 16 листопада і 16 травня, починаючи з 16 листопада 2014 року.

«На облігації нараховується дохід за ставкою не більш 2,9% річних. Умови розміщення облігацій визначаються проспектом емісії та іншими документами», - йдеться в постанові.

Водночас, згідно з постановою, право остаточного визначення відсоткової ставки доходу, який нараховується за облігаціями, закріплено за міністром фінансів. Рамки визначення ставки визначаються постановою й результатами прайсингу. Номінальну вартість однієї облігації визначено в 200 тис. дол. або в більшу суму, кратну 1 тис. дол.

«Погашення й обслуговування облігацій визначається за рахунок коштів, передбачених законом про держбюджет на відповідний рік», - йдеться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримано Конгресом і Сенатом США та оформлено окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

У середині квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України і США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Надання Україні фінансової допомоги з боку США входить у пакет загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн, - зокрема ЄС та Японії.

Також на початку травня Міжнародний валютний фонд припускає можливість випуску Україною до кінця 2014 року євробондів на загальну суму 3 млрд дол. За оцінками МВФ, випуск паперів може бути здійснено трьома серіями по 1 млрд дол. кожна.

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