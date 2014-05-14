Долар на міжбанку знову пробив позначку в 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,7500/12,0000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,1210/16,4665 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3384/0,3456, грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3721/23 (вівторок - 1,3761/63).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 травня, торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8900, до 12:00 звузився спред до 11,7500/11,8500. До закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0970/16,3605, до 12:00 ціни склали 16,1710/16,3145. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3354/0,3409, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3369/0,3398. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3365/0,3394.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол., а підвищення курсу сьогодні пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.