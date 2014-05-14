Українці стали частіше користуватися платіжними картами

Сума операцій з використанням платіжних карток у першому кварталі 2014 року збільшилася на 29,2% порівняно з 2013 роком і становила 245,4 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, сума безготівкових платежів у першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 59,13% - до 54,28 млрд грн, сума отриманих готівкових збільшилася на 22,68% - до 191,15 млрд грн.

За перший квартал 2014 року кількість активних платіжних карт в обігу збільшилася на 3,8% - до 36,934 млн шт, кількість банкоматів на 1,1% - до 40,809 тис. банкоматів, терміналів - на 4,07% - до 230,232 тис. шт.

На 1 квітня 2014 року в Україні зареєстровано 145 банків - членів карткових платіжних систем.

Також повідомляється, в регіональному розрізі щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування, найбільші показники щодо кількості платіжних карток, банкоматів і платіжних терміналів демонструють Київ, Дніпропетровська і Донецька області.

Лідерами щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування станом на 1 квітня 2014 року традиційно стали «ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Аваль".

Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карток у 2013 році збільшилася на 23,5% порівняно з 2012 роком, і склала 916,027 млрд грн. Сума безготівкових платежів збільшилися на 73,8% - до 159,138 млрд грн, сума отриманих готівкових збільшилася на 16,5% - до 756,889 млрд грн. Станом на 1 січня 2014 кількість активних платіжних карт в обігу склала 35, 622 млн шт., що на 2,515 млн шт. більше аналогічного показника 2012 року. Кількість банкоматів за 2013 рік збільшилася на 11,6% - до 40,35 тис. банкоматів, терміналів - на 35,9% - до 221,222 тис. шт.