Мінфін затвердив дев'ять робочих груп, які перепишуть Податковий кодекс

Міністерство фінансів України затвердило склад дев'яти робочих груп, сформованих з метою удосконалення норм Податкового кодексу України, йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на сайті.

Зокрема, 9 груп розбито за напрямами – «адміністрування податків і зборів», «податок на прибуток підприємств», «податок на доходи фізосіб», «податок на додану вартість», «акцизний податок», «місцеві податки і збори», «рентні платежі», «спеціальний режим оподаткування», «оподаткування аграрного сектору».

До складу груп увійшли народні депутати, заступники міністрів профільних міністерств, зокрема Мінагропроду, представники галузевих асоціацій і об'єднань бізнесу, учені, представники великих консалтингових і аудиторських компаній, включаючи «EY», «Delloitte», представники великого бізнесу, представники малого і середнього бізнесу, а також Українського союзу промисловців і підприємців.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про формування робочих груп з удосконалення Податкового кодексу було ухвалене в ході зустрічі міністра фінансів України Олександра Шлапака з представниками парламенту, громадських організацій і бізнесу наприкінці квітня. Завданням робочих груп стане опрацьовування скорочення кількості податків до 8-9, оцінка контролю трансфертного ціноутворення, контролю роботи податкових і фінансових органів, удосконалення боротьби з податковими «ямами», спрощення реєстраційних процедур, спрощення звітності, максимальне об'єднання податкового і бухгалтерського обліку. Крім того, кожна з 9 груп опрацює деталі податкової політики за своїми – «галузевими» напрямами.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і запровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу допускатиме скорочення базових податків до 8. За словами глави уряду, виконання такого завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податку, скасувати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих механізмах. Крім того, Яценюк нагадав, що в рамках перетворень, зокрема конституційних, в Україні необхідно переробити Бюджетний кодекс, в першу чергу, в частині розподілу міжбюджетних трансфертів.