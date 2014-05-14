ЄБРР очікує падіння економіки України за підсумками року на 7%

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року до 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни й загальноекономічних проблем, йдеться в регіональному економічному огляді банку.

«Розвиток ситуації на сході України, подальша ескалація конфлікту суттєво впливатиме на загальноекономічну ситуацію в країні. У зв'язку з цим падіння ВВП за підсумками 2014 року становитиме близько 7%», - йдеться в огляді.

Водночас у ЄБРР зазначають, що в 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть. «Зовнішні й фіскальні дисбаланси будуть із часом подолані, зокрема за рахунок допомоги МВФ та інших фінансових донорів. За нашим сценарієм необхідні структурні реформи буде втілено вчасно, й системну банківську кризу буде подолано, хоча й вимагатиме значних витрат на рекапіталізацію банків», - йдеться в огляді.

В ЄБРР зазначають, що фінансовий сектор України як і раніше залишається вразливим, а вже проведені реформи – в частині лібералізації курсової політики та підвищення тарифів на тепло і газ для населення – можуть значно скоротити внутрішній попит. «Водночас девальвація гривні може виявитися позитивною для експортерів, для яких відкрився ринок Євросоюзу. Проте розрив торгових зв'язків із Росією також вплине на настрої інвесторів і скоротить упевненість кредиторів і торгові потоки", - йдеться в огляді.

Крім того, ЄБРР назвав серйозними ризики анексії Криму й можливого військового вторгнення на материкову територію України.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16% за підсумками року. Водночас, фонд очікує покращення макроекономічних показників України в середньостроковій перспективі. Зокрема, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2% у 2015 році й досягне на 4-4,5% у середньостроковій перспективі.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але припускає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році й 10,5% у 2015 році.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом із тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (в постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

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