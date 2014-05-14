ЄС готує торговельні та фінансові санкції проти Криму

Європейський Союз готує широкі торговельні, фінансові та інші санкції проти Криму після відторгнення і анексії українського півострова Росією, а також конфіскації української власності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України. Що стосується Криму, то Європейська Рада оголосила намір про застосування конкретних заходів - частину цих заходів ми вже маємо на другій стадії санкцій. Але на додаток ми готуємо заходи в сферах торгівлі, фінансів та інших галузях і вони наразі опрацьовуються. І триває підготовка до їхнього запровадження щодо Криму", сказала Косьянчич журналістам.

Нагадаємо, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 12 травня запровадила арешт на майно двох кримських компаній -- "Чорноморнафтогаз" та "Феодосія", які були експропрійовані Росією в України.

Читайте такожКиїв звернеться до Стокгольмського суду щодо захоплення РФ «Чорноморнафтогазу»

У рамках другої фази санкцій ЄС, яка передбачає замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС, потрапили майже два десятка кримчан - представників самопроголошеного керівництва півострова, які брали активну участь у відторгненні Криму від України і проведенні референдуму 16 березня, який не визнаний Євросоюзом.