НБУ може знизити обмеження за безготівковими розрахунками до 100 тис. гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на засідання Ради НБУ.

Рада також рекомендувала правлінню НБУ посилити контроль за виконанням банками вимог валютного законодавства, збільшити координацію у сфері грошово-кредитної політики між всіма фінансовими регуляторами, сприяти відновленню ресурсної бази банків і стимулювати своєчасне і повне повернення коштів рефінансування.

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«Рада рекомендує Правлінню Національного банку і Кабінету міністрів України створити комітет або раду з фінансової стабільності як міжвідомчий координаційний орган, до складу якого увійдуть керівники Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що створення відповідного органу дасть змогу підтримати фінансову стабільність, виявити системні ризики і вжити заходів у разі їх матеріалізації.

Також наголошується, що Рада Нацбанку рекомендувала Правлінню активніше проводити роз'яснювальну роботу з населенням і суб'єктами економічної діяльності щодо дій регулятора.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2013 року набула чинності постанова Нацбанку, якою регулятор обмежив розрахунки для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному засвідченню, до 150 тис. грн.

Верховна Рада 1 квітня ухвалила постанову про призначення членів Ради Нацбанку, до складу якого увійшли Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Ольга Кандибка, Трохим Ковальчук, Віталій Ломакович та Ігор Лютий. 26 березня парламент виключив зі складу ради Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка та Ігоря Прасолова у зв'язку із завершенням терміну їх повноважень.

Востаннє Рада Нацбанку провела засідання 20 грудня минулого року.