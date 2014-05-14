У Нацбанку затвердили основні принципи грошово-кредитної політики

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на засідання Ради НБУ.

«Під час засідання Ради було схвалено Основні напрями грошово-кредитної політики на 2014 рік, які будуть опубліковані на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, у ході розгляду питання реалізації грошово-кредитної політики НБУ Рада визнала, що минулого року вона проводилася у відповідності з розробленими Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік.

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"У 2014 році зусилля Національного банку будуть спрямовані на стабілізацію ситуації у фінансово-банківській сфері з метою сприяння утриманню приросту індексу споживчих цін у межах, що не перевищують значення прогнозу уряду", - наводяться в повідомленні слова голови Ради Станіслава Буковинського.

Буковинський зазначив, що Нацбанк буде підтримувати діяльність уряду з відновлення економічного зростання, насамперед у площині створення умов для активізації кредитної підтримки банками реального сектора економіки і зниження процентних ставок. Також, за його словами, з метою підвищення спроможності фінансової системи акумулювати ресурси для забезпечення потреб економічного зростання, в наступному році буде розширюватися і вдосконалюватися сфера безготівкових платежів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 квітня ухвалила постанову про призначення членів Ради Нацбанку, до складу якого увійшли Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Ольга Кандибка, Трохим Ковальчук, Віталій Ломакович та Ігор Лютий. 26 березня парламент виключив зі складу ради Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка та Ігоря Прасолова у зв'язку з завершенням строку їх повноважень.

Востаннє Рада Нацбанку провела засідання 20 грудня минулого року.