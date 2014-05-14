Долар на закритті міжбанку зупинився на 12 гривнях

У середу, 14 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,7500/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,8000/12,0000. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1210/16,4665, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,1900/16,4705. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,1875/16,4660.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3384/0,3456, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3398/0,3456. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,3401/0,3459.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3700/1,3730.

Читайте такожУ Нацбанку затвердили основні принципи грошово-кредитної політики

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 травня, торги по долару США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8900, на 12:00 звузився спред до 11,7500/11,8500. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0970/16,3605, на 12:00 ціни становили 16,1710/16,3145. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3354/0,3409, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3369/0,3398. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3365/0,3394.