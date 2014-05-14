Україна оцінила втрати від анексії Криму Росією в трильйон гривень

Сума збитків від анексії Росією Криму на сьогодні вже перевищує 1 трлн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу.

«Відносно розміру збитків. Розмір збитків постійно оновлюється, оскільки збитки, окрім фактичного обмеження права користування нашими підприємствами, які знаходяться на окупованій території, зараз, після доповнень, складають більше трильйона гривень», - заявив він.

Крім того, за словами міністра, є постійні щоденні втрати, оскільки "нам не дають користуватися Чорноморським шельфом".

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«Фактично, Росія незаконно видобуває і викрадає той газ, який належить Україні. Так само мова йде про морські порти, і інфраструктуру, яка там залишилась, можна кваліфікувати як втрачену вигоду від неможливості користування цими об'єктами», - сказав міністр.

Нагадаємо, Росія незаконно окупувала та анексувала український Крим у березні ц. р.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 12 травня запровадила арешт на майно двох кримських компаній -- "Чорноморнафтогаз" та "Феодосія", які були експропрійовані Росією в України.

У рамках другої фази санкцій ЄС, яка передбачає замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС, потрапили майже два десятка кримчан - представників самопроголошеного керівництва півострова, які брали активну участь у відторгненні Криму від України і проведенні референдуму 16 березня, який не визнаний Євросоюзом.

Сьогодні, 14 травня, Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, заявила, що Європейський Союз готує широкі торговельні, фінансові та інші санкції проти Криму.