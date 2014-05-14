Криза в Росії та Україні може уповільнити зростання економік у Європі - ЄБРР

Ескалація військового протистояння між Україною та Росією може призвести не лише до стагнації економік двох країн, але й у значній мірі уповільнити економічне зростання всього регіону Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, йдеться в спеціальній доповіді Європейського банку реконструкції та розвитку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Криза в Росії та Україні серйозно впливає на економіку двох країн і загрожує уповільнити – й навіть повністю зупинити – економічний підйом у більш широкому регіоні ЄБРР, - йдеться в доповіді. - За менш сприятливим сценарієм, який передбачає, зокрема, накладення фінансових санкцій, Росія впаде в рецесію, в Україні скорочення обсягів виробництва посилиться, а в середньому по регіону в 2014-2015 рр. зростання застопориться. У цей момент російсько-українська криза почне впливати на світову економіку».

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На думку аналітиків ЄБРР, політична напруженість уже перекреслила надії на те, що безперервне зниження темпів зростання в регіоні, що спостерігається з 2011 р., цього року зміниться підвищенням. «Ця напруженість також переважує позитивний вплив підйому, що продовжується в єврозоні, й зменшення тиску, викликаного впровадженням адаптивної грошово-кредитної політики в США. Негативні побічні явища політичної напруженості досі цих пір обмежувалися переважно територією Росії та України, проте вони торкнуться ряду економік Центральної та Південно-Східної Європи», - стверджують економісти ЄБРР.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни та загальноекономічних проблем.

Про наслідки українсько-російської кризи також говорила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. За її словами, ця криза може обернутися негативними наслідками для всієї світової економіки, оскільки вона містить у собі ризики, "які дуже складно зміряти й які найнепередбачуванішим чином можуть позначитися на інших країнах".

Конфлікт навколо України, на думку Лагард, матиме негативні наслідки для міжнародної торгівлі, іноземних інвестицій, а також для міжнародних потоків капіталу та енергопостачання в Європі.