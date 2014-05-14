Швейцарія збільшить допомогу Україні на економічні реформи - НБУ

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на зустріч у рамках щорічних зборів ради керуючих ЄБРР голови НБУ Степана Кубіва з главою делегації Швейцарії Беатрісою Мазер-Маллорі.

«Швейцарський уряд надав Україні 20 млн швейцарських франків і готовий до подальшого розширення технічної допомоги», - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі Мазер-Маллорі запевнила представників української делегації в політичній підтримці українських урядових ініціатив з реформ у фінансовому та інших секторах економіки шляхом надання нашій державі зазначеної фінансової допомоги.

Також вона повідомила про подальше розширення технічної допомоги й додаткове використання фінансових ресурсів, які спрямовуватимуть на розвиток аграрного та енергетичного секторів, малого й середнього бізнесу України.

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Голова НБУ подякував главі делегації Швейцарії за підтримку дій української влади й повідомив про готовність Нацбанку взяти на себе роль координатора допомоги міжнародних донорів, спрямованої на відновлення та розвиток банківського сектора України .

"Це підвищить продуктивність програми, а також дозволить заощадити державні кошти", - наводяться в повідомленні слова Кубіва.

Згідно з повідомленням, глава НБУ також запевнив присутніх, що після політичної й фінансової стабілізації та поступового повернення коштів населення в банківську систему, проведення заходів щодо капіталізації банків регулятор забезпечить необхідну основу для відновлення кредитування реального сектора економіки найближчими роками.

У повідомленні також зазначається, що швейцарська сторона запропонувала створити донорський (трастовий) фонд у рамках активного співробітництва зі стратегічними партнерами й підтримки ЄБРР економічних реформ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, українська офіційна делегація відбула до Польщі для участі в щорічних зборах ради керівників Європейського банку реконструкції та розвитку з 13 по 16 травня.

Довідка УНІАН. Збори ради керівників проводяться раз на рік. Керуючим від України в ЄБРР є міністр фінансів України. Голова Національного банку України обіймає посаду заступника керуючого від України - члена ради керуючих.

Україна є членом ЄБРР із 1992 року, входить до групи країн на чолі зі Швейцарією й займає друге місце серед країн групи (Швейцарія, Україна, Ліхтенштейн, Туркменістан, Сербія, Чорногорія та Молдова). Виконавчим директором групи є представник Швейцарії Вернер Грубер. Україна має свого представника на посаді заступника виконавчого директора групи.