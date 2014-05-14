ПриватБанк оголосив мобілізованим воїнам кредитні канікули

Найбільший український банк ПриватБанк ухвалив рішення скасувати нарахування відсотків за кредитами для позичальників, мобілізованих до лав української армії.

Як повідомили в банку, скасування нарахування відсотків діє на час проходження військової служби для клієнтів програм споживчого кредитування, кредитування малого бізнесу і користувачів кредитними лімітами на картах.

Також на період мобілізації клієнтів банк не буде нараховувати штрафні санкції за несвоєчасне погашення кредитних платежів за всіма видами кредитних програм.

“Правління банку прийняло рішення скасувати нарахування відсотків за кредитами всім клієнтам, які в цей складний для України період захищають її цілісність і мирне майбутнє, - відзначає заступник голови правління Приватбанку Олег Гороховський. - Усім нашим клієнтам, які покликані в українську армію, на час проходження служби не будуть нараховуватися відсотки за користування кредитами і штрафи за прострочені обов'язкові платежі".

Як повідомили в банку, для того, щоб мобілізовані вояки змогли скористатися кредитними канікулами, потрібно звернутися до будь-якого відділення банку або зв'язатися із Сервісним центром Приватбанку. Для підтвердження проходження військової служби клієнтам достатньо надіслати до банку копію військового квитка, в якому вказана дата мобілізації.