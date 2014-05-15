Аксьонов погрожує конфіскувати у Нацбанку 4 млрд грн

"Ці кошти будуть витрачені в законному режимі, поки вони просто заблоковані. У разі, якщо так зване керівництво України порушуватиме домовленості та свої юридичні зобов'язання, можливо, ці гроші будуть використовуватися для виплат компенсацій громадянам, вкладникам, які втратили свої кошти", - цитує Аксьонова ИТАР-ТАСС.

Аксьонов запевняє, що у разі виконання Україною всіх зобов'язань, у тому числі і щодо погашення вкладів, кошти Національного банку затримуватися не будуть.

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У сховищі НБУ в Сімферополі знаходиться близько 3,6 млрд грн готівкою. Загалом сума заблокованих активів ГУ НБУ в Криму становить близько 4,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня правління НБУ вирішило припинити діяльність українських банків та їх філій на території Криму. Це означає, що відшкодовувати вклади кримчан на території півострова (забрати гроші можна за межами регіону) жоден з банків не зможе.