Міжбанк знову відкрився доларом по 12 гривень

У четвер, 15 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,0160/16,4295.

Ціни на російську валюту становлять 0,3373/0,3460,

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3690/92 (середа - 1,3721/23).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7500/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,8000/12,0000. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Ринок євро-гривня в середу відкрився котируваннями 16,1210/16,4665, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,1900/16,4705. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,1875/16,4660.