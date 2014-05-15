Європейський центробанк може ввести негативну ставку за депозитами

Керівництво Європейського центрального банку (ЄЦБ) готує перелік можливих заходів для червневого засідання, включаючи введення негативної ставки за депозитами банків, заявив головний економіст та член правління ЦБ Петер Прат, повідомляють Вести Экономика.

"Введення негативної ставки за депозитами можливе поряд з іншими заходами, - сказав Прат. - Ми готуємо цілий ряд заходів". Серед цих заходів він назвав можливим зниження базової процентної ставки або новий раунд програми видачі кредитів.

Якщо ЦБ не введе від'ємну ставку, то євро, найімовірніше, стане доступнішим для іноземних інвесторів, однак банки можуть спробувати перекласти виниклі витрати на плечі клієнтів. Тим не менш, Прат не поділяє цих побоювань.

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На його думку, не слід очікувати, що ЄЦБ запустить програму з викупу активів, подібної до тієї, яку проводить Федрезерв США. "Я думаю, це стане можливим тільки тоді, коли ситуація в економіці та темпи інфляції у єврозоні в цілому будуть значно гіршими від очікувань", - сказав Прат.