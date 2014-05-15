Українці стали більше продавати валюту, ніж купувати - НБУ

Чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) готівкової валюти населенням у квітні 2014 року становив 259,1 млн дол, у той час, як останні 8 місяців поспіль була зафіксована чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією), повідомляється на сайті Національного банку України.

У квітні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 1,113 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 686,2 млн дол., продали – на 427,1 млн дол.

Водночас, за підсумками січня-квітня чиста купівля валюти населенням становила 1,539 млрд дол. (у еквіваленті), що у 5 разів вище за показник також чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (307,1 млн дол. у еквіваленті).

Читайте такожУ Нацбанку затвердили основні принципи грошово-кредитної політики

Також повідомляється, що банківські вклади фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у березні скоротилися на 932,9 млн дол., і станом на 1 травня 2014 року становили 18,607 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у березні 2014 року становила 357,6 млн дол., що у 2,2 разу менше від показника лютого 2014 року.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 травня 2014 року становили 14,226 млрд дол., що на 5,7%, або на 859,7 млн дол. менше від показника на 1 квітня у 15,086 млрд дол.