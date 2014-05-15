НБУ в квітні не продавав і не купував валюту на міжбанку

Національний банк України в квітні не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку поточного року, в січні-квітні, сальдо інтервенцій залишається негативним (продаж валюти перевищує її купівлю) і становить 3,411 млрд дол., що в 3,3 раза більше також за негативне сальдо інтервенцій за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що в січні-лютому 2014 року Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,637 млрд дол. золотовалютних резервів, а після переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому усунувся від проведення інтервенцій.

Читайте такожУкраїнці стали більше продавати валюту, ніж купувати - НБУ

Як повідомляв УНІАН, НБУ в березні не продавав валюту на міжбанківському валютному ринку, тоді як обсяг купівлі валюти становив 52,3 млн. дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 травня 2014 року становили 14,226 млрд дол., але в результаті отримання траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсязі 3,2 млрд дол. 8 травня зросли до 17,3 млрд дол.