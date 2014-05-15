Долар на міжбанку опустився до 11,94 грн

У четвер, 15 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,8300/11,9400, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0160/16,4295, на 12:00 ціни становили 16,1720/16,3265.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3373/0,3460, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3410/0,3442.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3690/92, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Читайте такожУкраїнці стали більше продавати валюту, ніж купувати - НБУ

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7500/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,8000/12,0000. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Ринок євро-гривня в середу відкрився котируваннями 16,1210/16,4665, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,1900/16,4705. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,1875/16,4660.