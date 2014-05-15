Міндоходів: Слов'янськ продовжує платити податки в Київ

Міністерство доходів і зборів України спростувало інформацію про скорочення податкових платежів зі східних областей країни і повне припинення отримання платежів зі Слов'янська Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

«Я хочу сказати, що заяви про те, що Слов'янськ перестав платити податки, не відповідають дійсності. За першу половину травня платники Слов'янська сплатили 95% від торішнього показника податків. І це при тому, що там два тижні йдуть бойові дії, - сказав Білоус. - Ми не втрачаємо схід».

Разом з тим, він повідомив, що при песимістичному розвитку подій, який передбачає блокування казначейських рахунків, втрати бюджету можуть скласти до 1,5 млрд грн.

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«Песимістичний сценарій - блокування казначейських рахунків - це втрати бюджету на рівні 1,5 млрд грн, - сказав Білоус. - У трьох областях - Донецькій, Луганській, Одеській - знаходяться підприємства, які сукупно можуть недоплатити (бюджет - УНІАН) близько 900 млн грн».

Водночас, Білоус наголосив, що на поточний момент про песимістичний сценарій розвитку подій мова не йде. «Ми ведемо активний діалог з південно-східними регіонами, - зазначив чиновник. - Ми навіть повертаємо ПДВ у ці регіони».