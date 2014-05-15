Україна знизила дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 53 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2014 року становить 50,5 млн. дол., що в 53 рази менше дефіциту за аналогічний період минулого року в 2,682 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року експорт товарів з України знизився на 6,9% - до 14,190 млрд дол., імпорт - на 20,5%, до 14,240 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-березні 2014 року становив 1 (у січні-березні 2013 р. – 0,85).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 196 країн світу.

За даними Держстату, в січні-березні серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 39,1%, Китаю - на 27,7%, Польщі - на 19,7%, Угорщини - на 4,9%, Німеччини - на 2,9% і Італії - на 2,2%. Одночасно скоротився експорт до Росії - на 24,4% і Туреччини - на 10,9%.

За підсумками січня-березня 2014 року порівняно з січнем-березнем 2013 року імпорт до України скоротився за рахунок зменшення поставок природного газу - на 1,329 млрд дол. (на 44,8%), легкових автомобілів - на 298,4 млн. дол. (на 40,5%), кам'яного вугілля - на 154,3 млн. дол. (на 31,5%), автомобілів вантажних - на 115 млн. дол. (на 66,7%), прокату чорних металів - на 108 млн. дол. (на 31,9%), добрив мінеральних або хімічних, які містять два або три поживні елементи, - на 62,6 млн. дол. (на 38,8%).

На зменшення експорту в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних - на 405,6 млн. дол. (на 83,5%), прокату чорних металів - на 246,4 млн. дол. (на 13,4%), добрив мінеральних або хімічних, азотних - на 199,1 млн. дол. (на 49,1%), труб з ливарного чавуну і чорних металів - на 172,5 млн. дол. (на 42,2%), олії соняшникової - на 85,3 млн. дол. (на 9,6%).

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Читайте такождефіцит зовнішньої торгівлі товарами України

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше за дефіцит 2012 року в 15,848 млрд дол.

