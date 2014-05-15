Іноземні інвестиції в Україну скоротилися на $6,2 млрд

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2014 року склав 52,179 млрд дол., що на 6,207 млрд дол., або на 10,63%, менше показника на початок поточного року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій зумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 6,281 млрд дол., у той час як вибуття акціонерного капіталу в першому кварталі виявилося незначним та склало 468,4 млн дол., і одночасно надійшло 570,2 млн. дол. нових інвестицій.

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Інвестиції прийшли з 134 країн світу. Основними інвесторами України залишаються такі країни, як Кіпр - 16,534 млрд дол., Німеччина - 6,033 млрд дол., Нідерланди - 5,523 млрд дол., Російська Федерація - 3,538 млрд дол., Австрія - 2,891 млрд дол., Великобританія - 2,401 млрд дол., Британські Віргінські Острови - 2,225 млрд дол., Франція - 1,783 млрд дол., Швейцарія - 1,320 млрд дол., Італія - 1,101 млрд дол. На ці країни припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій.

За даними Держстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 16,893 млрд дол. або 32,4% загального їхнього обсягу, установи фінансової і страхової діяльності - 12,962 млрд дол. або 24,8%, на підприємства торгівлі та ремонту автотранспорту - 6,406 млрд дол. або 12,3%, ринок нерухомості - 4,216 млрд дол. або 8,1%, наукову і технічну діяльність - 3,406 млрд дол. або 6,5%.

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Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2014 року склала 10,462 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, на 1 квітня 2014 року склав 62,641 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 квітня 2014 року склав 6,608 млрд дол., в т.ч. в країни ЄС - 6,068 млрд дол. або 91,8% загального їх обсягу.

Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, переважна частка - на Кіпр (88%).

Загальний обсяг прямих інвестицій з України в країни світу, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, склав 6,806 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році склав 2,860 млрд дол., що в два рази менше показника 2012 року в 6,013 млрд дол.

У 2012 році іноземні інвестори вклали в економіку України 6,013 млрд дол. прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік в 6,480 млрд дол.

У першому кварталі поточного року гривня знецінилася щодо долара США більш ніж на 35% - до 10,85 грн/дол. згідно з офіційним курсом, чинним на 1 квітня.

