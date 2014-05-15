Експорт товарів з України вперше за 8 років перевищив імпорт
Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року склав 1,307 млрд дол.
Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року склав 1,307 млрд дол., у той час як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом у 1,197 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За даними Держстату, в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами знизився в 53 рази, до 50,5 млн дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - на 155,7 млн дол., або на 8,31%, до 1,719 млрд дол.
За вказаний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 3,841 млрд дол., або на 19,82%, - до 15,543 млрд дол., експорт товарів і послуг з України - на 1,338 млрд дол., або на 7,36%, - до 16,849 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році склав 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.
Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році склав 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.
Останній раз позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксовано за підсумками 2005 року, після чого торговельний баланс залишався дефіцитним.