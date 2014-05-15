Експорт товарів з України вперше за 8 років перевищив імпорт

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року склав 1,307 млрд дол., у той час як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом у 1,197 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами знизився в 53 рази, до 50,5 млн дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - на 155,7 млн дол., або на 8,31%, до 1,719 млрд дол.

За вказаний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 3,841 млрд дол., або на 19,82%, - до 15,543 млрд дол., експорт товарів і послуг з України - на 1,338 млрд дол., або на 7,36%, - до 16,849 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році склав 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році склав 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

Останній раз позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксовано за підсумками 2005 року, після чого торговельний баланс залишався дефіцитним.