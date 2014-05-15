Міндоходів за місяць зібрало майже 17 млрд гривень податків

Обсяг податкових надходжень у квітні до державного бюджету України становив 16,7 млрд грн, що перевищило індикативний план Міністерства фінансів, а також показник квітня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

«У квітні надходження – 16,7 млрд грн податкових надходжень. Це більш як 100% на квітень 2013 року. Ми виконали індикатив Мінфіну і досягли своєї мети», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що обсяг переплат податків поступово знижується: з податку на прибуток – на 400 млн. грн, а з ПДВ – на 100 млн. грн. Одночасно обсяг відшкодувань з ПДВ збільшується: у квітні, за словами Білоуса, він становив 4,2 млрд грн.

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У свою чергу, заступник міністра доходів і зборів України, що займається митною сферою, Віталій Науменко додав, що по лінії митниці обсяг надходжень становив 10,5 млрд грн.

«У квітні митними органами направлено до державного бюджету 10,5 млрд грн. Фактично це становить, якщо говорити про загальний фонд, 95% від очікуваних показників, а з розрахунком спеціальних фондів буде ще більше. Практично ми підійшли до 100%.

Якщо порівняти з березнем 2014 року, надходження зросли на 2,4 млрд грн. Сума дуже істотна», - сказав Науменко.

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Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що дефіцит зведеного бюджету, без урахування дефіциту НАК «Нафтогаз України», в січні-квітні 2014 року становив 0%.

При цьому, за інформацією Держказначейства, за січень-квітень 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 120,4 млрд грн, що на 13,5%, або 14,3 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

