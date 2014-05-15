Долар на закритті міжбанку підріс до 11,98 грн

У четвер, 15 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9000/11,9800 грн/дол. проти 11,8300/11,9400 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 16,2545/16,3680 грн/євро проти 16,1720/16,3265 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3720.

До російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3398/0,3438 грн/рубль проти 0,3410/0,3442 грн/рубль на 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,8000/12,0000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,1875/16,4660 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3401/0,3459 грн/рубль.