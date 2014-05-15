Нацбанк збирається утримувати інфляцію на рівні 12%

Національний банк України має намір в 2014 році утримувати показник інфляції в межах, що не перевищують прогнозу уряду - 12% і очікує зростання монетарної бази до 21%.

Відповідні цілі позначені у затверджених Радою Нацбанку Основних принципах грошово-кредитної політики на 2014 рік, розміщених на сайті регулятора.

“У 2014 році зусилля Національного банку спрямовані на сприяння стримування приросту індексу споживчих цін у межах, що не перевищують значення прогнозу Уряду - 12% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). У середньостроковій перспективі Національний банк прагнутиме досягти і утримувати показник індексу споживчих цін у межах 3 - 5% в рік», - йдеться в основних принципах.

У документі зазначається, що стратегія грошово-кредитної політики в середньостроковій перспективі буде передбачати застосування режиму інфляційного таргетування, повне введення якого має відбутися у другій половині 2015 року.

У документі також наголошується, що засоби та методи грошово-кредитної політики будуть використовуватися для контролю за монетарними факторами впливу на стабільність грошової одиниці через регулювання обсягу монетарної бази

«Приріст монетарної бази в 2014 році може бути в межах до 21%. Цей показник враховує як очікувану зміна попиту на гроші для здійснення господарських трансакцій, так і необхідність підтримки ліквідності банків через інструменти Національного банку в умовах тимчасового погіршення ринкових очікувань та зумовленого цим відтоку частини заощаджень з банківських рахунків», - йдеться в документі.

В основних принципах також вказується, що в період зберігання напруги, завданням процентної політики є створення стимулів для повернення вкладів у банківську систему та сприяння збалансування валютного ринку.

Нацбанк також має намір приймати заходи щодо посилення ефективності контролю за здійсненням валютних операцій, запобігання операцій, які можуть порушити рівновагу на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році прогнозувався на рівні 6-8%. При цьому приріст монетарної бази за підсумками 2013 року склав 20,3%, або 51,918 млрд грн.

Верховна Рада 1 квітня ухвалила постанову про призначення членів ради Нацбанку, до складу якого увійшли Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Ольга Кандибка, Трохим Ковальчук, Віталій Ломакович та Ігор Лютий. 26 березня парламент виключив з складу ради Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка та Ігоря Прасолова у зв'язку з завершенням терміну їх повноважень.

Востаннє рада Нацбанку проводила засідання 20 грудня минулого року.