Нацбанк призупинив роботу управління у Донецькій області через погрози сепаратистів

Національний банк України призупинив роботу Управління в Донецькій області через погрози «зачистки» з боку сепаратистів, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

«Сьогодні на адресу керівництва територіального управління від імені представників самопроголошеної так званої «Донецької народної республіки» надійшла вимога видати значну суму грошей готівкою. У разі невиконання вимоги сепаратисти погрозили здійснити «зачистку» Управління», - повідомили в Нацбанку.

В зв'язку з цим керівництво Нацбанку ухвалило рішення евакуювати співробітників територіального управління і призупинити здійснення банківських розрахунків на території Донецької області.

«Такі дії сепаратистів роблять неможливою роботу банківської системи регіону, що у свою чергу може привести до припинення виплати пенсій, заробітних плат працівникам бюджетної сфери, шахтарям, іншим категоріям громадян», - цитує прес-служба в.о. голови НБУ Володимира Кротюка.

Також, за його словами, виникає загроза функціонування підприємств і установ торгівлі.

Як наголошується, у зв'язку з ситуацією, що склалася, і з метою здійснення термінових заходів із збереження державного майна, Нацбанк вже звернувся по допомогу до правоохоронних органів.

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Раніше Міністерство доходів і зборів України також ухвалило рішення про евакуацію співробітників Донецького обласного управління Міндоходів у зв'язку із загрозою їх життю і діяльності.

