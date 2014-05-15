Міндоходів готує зміни до Митного кодексу

Міністерство доходів і зборів України в рамках реформування роботи митних органів ініціює внесення змін до Митного кодексу, перегляд основ кадрової політики на митниці, а також створення спеціальної Консультаційної та Наглядової ради при митниці, у яку увійдуть представники бізнес-спільноти. Про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив заступник міністра доходів і зборів України Віталій Науменко.

«Для повноцінного реформування української митниці необхідно розробити проект внесення змін до Митного кодексу, спрямованих на імплементацію митного законодавства ЄС, а також розробити модель кадрової реформи, яка передбачала б ведення кадрового обліку, введення процедур атестації та підвищення кваліфікації, а також принципів формування зарплати працівників», - сказав Науменко.

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При цьому він зазначив, що курирувати процес будуть Консультаційна рада і Наглядова рада. «Вперше планується залучити бізнес до розробки стратегічних документів щодо діяльності митниці. По суті, буде створено Консультаційна Рада і Наглядова рада, до якої увійдуть представники ділових кіл», - підкреслив чиновник.

За його словами, Консультаційна рада займеться реформуванням митних органів, концепцією реформ та чітким планом заходів, включаючи практичні рекомендації щодо пост-аудиту, технології митного оформлення. А Наглядова рада займеться питаннями забезпечення зворотного зв'язку від бізнесу щодо проведених реформ.

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«Пріоритетами діяльності української митниці повинна стати ефективна боротьба з переміщенням заборонених предметів (зброї, наркотиків) і блокування товарів сірого і чорного імпорту», - зазначив Науменко.

Раніше Науменко заявляв, що реформа митної служби України пройде в тісній співпраці з провідними бізнес-асоціаціями України та торкнеться кадрових питань, протидії корупції, спрощення митних процедур та максимальної автоматизації митної справи.