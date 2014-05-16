Долар продовжує триматися на позначці 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,8000/12,0000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,1790/16,4555.

Ціни на російську валюту склали - 0,3394/0,3451 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,3711/13 (четвер - 1,3690/92).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 травня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9000/11,9800 грн/дол. проти 11,8300/11,9400 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 16,2545/16,3680 грн/євро проти 16,1720/16,3265 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3720.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3398/0,3438 грн/рубль проти 0,3410/0,3442 грн/рубль, на 12:00.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол.

"Для України достатній курс 11 грн за долар в середньому по року. Ми вважаємо, що це той об'єктивний курс, який повинен був би бути", - сказав міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр зазначив, що підвищення курсу сьогодні пояснюється реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.