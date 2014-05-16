Нацбанк відновив роботу в Донецькій області

Національній банк України включив систему електронних платежів у Донецькій області, яка була тимчасово відключена у зв'язку з погрозами сепаратистів провести «зачистку» територіального відділення НБУ в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді заявив перший заступник голови НБУ Володимир Кротюк.

«Платіжна система включена. Банки регіону працюють», - сказав Кротюк.

При цьому він нагадав, що вчора Національний банк призупинив роботу Управління у Донецькій області через погрози «зачистки» з боку терористів: вони виставили безпрецедентну вимогу видати значну суму грошей готівкою, а в разі невиконання вимоги пригрозили провести «зачистку» Управління.

«Ми евакуювали людей, але сьогодні з ранку територіальне відділення (територіальне управління НБУ в Донецькій області - УНІАН) працює», - сказав Кротюк.