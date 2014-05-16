Європейський інвестиційний банк вдвічі збільшив інвестиції в Україну

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, відповідне рішення було озвучене 14 травня під час зустрічі української делегації на чолі з міністром фінансів Олександром Шлапаком і представників ЄІБ, делегацію яких очолював віце-президент Вільгельм Мольтерер.

«Один з найбільших офіційних світових кредиторів - Європейський інвестиційний банк удвічі збільшив розмір фінансової підтримки галузевих програм і приватного сектору в Україні до 2,6 млрд євро», - зазначається в повідомленні.

Під час зустрічі представники делегацій обговорили питання реалізації дев'яти поточних програм ЄІБ в Україні і перспективи подальшого розвитку інфраструктурних, транспортних, агропромислових і енергетичних інвестиційних проектів, а також програми стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.

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Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк було створено у 1957 році, сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць, на кінець 2012 року його було збільшено до 245 млрд євро.



