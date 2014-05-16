Із червня гривня в Криму стане іноземною валютою

Держдума РФ прийняла закон, що скорочує на 1,5 року термін обігу української гривні на території анексованого Криму і розрахунки в гривнях, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Чинне законодавство допускає одночасне використання української гривні та російського рубля на даних територіях до 1 січня 2016 року. Закон скорочує цей термін, допускаючи обіг гривні та здійснення розрахунків у гривнях до 1 червня 2014 року. Після цієї дати гривня буде мати статус іноземної валюти.

До 1 червня 2014 року обмін гривень на рублі в кредитних організаціях, які здійснюють свою діяльність на територіях Криму і Севастополя, буде проводитися за офіційним курсом, встановленим Банком Росії.

Аналогічна норма повинна застосовуватися і під час сплати у гривнях податків, митних та інших зборів, платежів у державні позабюджетні фонди, виплати працівникам бюджетних організацій, соціальних виплатах та інших платежах. Після 1 червня 2014 року обмін гривень на рублі буде проводитися за курсом, встановленим кредитними організаціями, діючими на відповідних територіях.

Закон також скорочує на рік термін проведення виборів в Держраду (парламент) Республіки Крим, переносячи їх на другу неділю вересня 2014 року з другої неділі вересня 2015 року.

Таким чином, вибори пройдуть 14 вересня 2014 року. Глава Республіки Крим і губернатор міста Севастополя повинні бути обрані відповідно депутатами Держради Криму нового скликання не пізніше грудня 2014 року.

До вступу на посаду новообраних голови Криму та губернатора Севастополя тимчасово виконувати їх обов'язки будуть члени Ради Федерації - представники від виконавчих органів державної влади Республіки Крим та міста Севастополя, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня в Криму всі безготівкові операції здійснюються тільки в офіційній валюті Росії - рублях.

Також 6 травня Нацбанк вирішив призупинити роботу українських банків у Криму та місті Севастополь тимчасово - до закінчення окупації.

Ще з березня українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

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Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% людей, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня продовжить своє ходіння до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, в магазинах і кафе почали ставити цінники та ціни в двох валютах: гривнях та російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях.

11 квітня невизнана Україною та більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.

