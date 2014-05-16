Питання допуску інвесторів до санації банку «Форум» вирішать через тиждень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішить питання щодо допуску інвесторів до санації банку «Форум», в якому здійснюється тимчасова адміністрація, через тиждень, заявив перший заступник голови Національного банку України Володимир Кротюк в ході виступу у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, Кротюк наголосив, що Національний банк постійно зустрічається з вкладниками банків, зокрема, вчора така зустріч проведена з вкладниками банку «Форум».

«Банк «Форум» на сьогодні визнано неплатоспроможним і передано Фонду гарантування. Сьогодні відносин у Національного банку з банком «Форум» немає. Наскільки мені відомо, Фонд гарантування працює з потенційними інвесторами і через тиждень вирішить питання щодо допуску інвесторів до санації банку», - сказав він.

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» строком на 3 місяці з 14 березня на основі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Фонд оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів Фонду, в 3,042 млрд грн, що становить 57,59 % загального обсягу коштів фізосіб у банку за даними звітності.

Станом на 1 березня банк «Форум» нагромадив 6,034 млрд грн збитку.

Читайте такожВкладники проблемного банку «Форум» отримають свої гроші через «Укргазбанк»

Як повідомляв УНІАН, Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-Холдингу», 12 травня перерахувала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн дол.. для підтвердження серйозності намірів з оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новінського.