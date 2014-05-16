У Мінекономіки знайшли винних в обвалі гривні

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета прогнозує зміцнення гривні після стабілізації політичної ситуації на сході та півдні країни.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Шеремета сказав сьогодні журналістам у Варшаві.

"Я вважаю, що курс дійде до своїх фундаментальних тенденцій та показників тоді, коли нам вдасться повністю заспокоїти макроекономічну та макрополітичну складову. Макроекономічна в цілому вже спокійна. Тепер треба ще вжити заходів з макрополітичної стабілізації ситуації в Україні, зокрема, з деескалації ситуації на сході та півдні, аби це сталося", - сказав він.

Шеремета не уточнив, коли, на його думку, долар може подешевшати до 10,5 грн – прогноз, який він озвучував наприкінці квітня цього року.

«Перше за все, курс вирішує ринок. Ескалація на сході негативно впливає на ринки, котрі піддаються, очевидно, певній нервозності, та ми бачимо це на курсі», - сказав він, коментуючи, чому гривня не зміцнилася після затвердження програми допомоги МВФ та виділення перших коштів разом із розміщенням єврооблігацій на цьому тижні.

Міністр також не відповів на питання, чи очікує Мінекономіки зниження курсу гривні до 12 грн за долар у випадку загострення ситуації на сході України, де вже оголошено про створення «Донецької народної республіки», представники якої закликали Росію вести свої війська.

«Є гарна приказка: «Сподівайся на краще, але готуйся до гіршого». У такому дусі ми працюємо», - додав Шеремета, зауваживши, що міністерство готує відповідні плани дій на різні варіанти розвитку подій.

Читайте такожУряд готує інвестпрограму для розвитку східних регіонів

Як повідомляв УНІАН, українська влада та західні держави очікують стабілізації політичної ситуації в Україні після проведення 25 травня цього року позачергових виборів президента, що повинні підтвердити легітимність чинної в країні влади, сформованої після революційних подій у лютому цього року.

Російська Федерація, котра ставить під сумність легітимність української влади, на переконання Заходу та Києва, робить все, аби зірвати їх проведення.