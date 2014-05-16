В Україні зростає імпорт через офшори - Міндоходів

Зростання імпорту продукції в Україну через офшорні зони за підсумками першої половини травня склало 26,3% від загального обсягу митних оформлень, при тому, що за весь квітень цей показник склав лише 21,4%, повідомив журналістам заступник міністра доходів і зборів України, який курирує митну сферу, Віталій Науменко.

«За результатами аналізу результатів митного оформлення імпортних товарів митними органами у квітні і за 14 днів травня зафіксована тенденція збільшення частки поставок, здійснених через посередників, зареєстрованих у країнах з умовною назвою “території з пільговим оподаткуванням, - сказав Науменко. - Якщо в квітні частина таких оформлень склала 21,4%, то за підсумками 14 днів травня ця частина вже досягла 26,3% всіх митних оформлень. Такий показник може говорити про переорієнтацію імпортерів з метою уникнення оподаткування».

За словами заступника міністра, Міндоходів висловлює стурбованість такою тенденцією, оскільки вона загрожує скороченням надходжень до держбюджету. Як зазначив Науменко, зараз відповідні служби проводять комплексний аналіз зовнішньоекономічних операцій, і за підсумками цього аналізу, а також за результатами митного оформлення товарів, митна служба передасть перелік компаній, які ведуть сумнівну діяльність з імпорту товарів, у відповідний департамент Міністерства доходів і зборів - «для відстеження ланцюжка поставок на внутрішньому ринку та проведення відповідних перевірок».

Раніше Науменко вже відзначав, що через офшори в Україну надходить третина всього імпорту лікарських препаратів, що також викликає «ряд питань». Крім того, Міндоходів і безпосередньо керівництво митниці не раз заявляли про необхідність якнайшвидшої ліквідації будь-яких корупційних схем та схем ухилення від сплати податків і зборів, як пріоритетного завдання відомства.