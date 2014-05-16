В Україні зросла грошова маса та монетарна база

В Україні в квітні нинішнього року порівняно з попереднім місяцем грошова маса збільшилась на 0,6% - до 950,7 млрд грн, монетарна база – на 3%, до 338,9 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг грошової маси у квітні збільшився на 0,6% (з початку року – на 4,6%) – до 950,7 млрд грн. Монетарна база за місяць збільшилася на 3% (з початку року – на 10,3%) – до 338,9 млрд грн», – йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідно до повідомлення, у квітні обсяг готівки поза банками збільшився на 3,1% (з початку року – на 16,4%) – до 276,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса збільшилася на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарна база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн. Відповідно до основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік, НБУ очікує зростання монетарної бази до 21% за підсумками року.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг в 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період збільшилася на 17,2% - до 906,3 млрд грн.