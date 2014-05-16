Українці стали рідше забирати свої гроші з банків

Обсяг депозитів в українських банках у квітні поточного року знизився на 0,3%, до 378,6 млрд грн у національній валюті, і на 4,1%, до 25,5 млрд дол. в іноземній валюті, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, в січні-квітні поточного року обсяг депозитів у національній валюті знизився на 10,3%, зокрема фізичних осіб - на 0,1% у квітні і на 12,8% з початку року, юридичних - на 0,6% і на 6,7%, відповідно.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в січні-квітні знизився на 17,3%, зокрема фізичних осіб - на 4,8% в квітні і на 17,7% з початку року, юридичних - на 2,2% і на 16,1%, відповідно.

Нацбанк наголошує, що відплив коштів з депозитних рахунків у квітні порівняно з попереднім місяцем сповільнився як у національній, так і в іноземній валюті.

Середньозважена ставка за депозитами у нацвалюті у квітні порівняно з березнем зросла до 12,60% річних з 12,18%, в іноземній – знизилася до 6,54% з 6,65%.

Зниження депозитів супроводжувалося зростанням обсягу готівки поза банками на 3,1% у квітні і на 16,4% з початку року - до 276,9 млрд грн.

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Залишки за кредитами в національній валюті знизилися на 0,3% у квітні і на 3,2% з початку року - до 577,8 млрд грн. Зокрема, за кредитами юросіб - на 0,1% у квітні і на 3,7% з початку року, за кредитами фізосіб - на 0,9% і на 1,3%, відповідно.

Залишки за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизилися на 1,1% у квітні і на 2,4% з початку року - до 37,6 млрд дол. Зокрема, за кредитами фізосіб - на 2,0% у квітні і на 7,3% з початку року, за кредитами юросіб - на 0,9% і на 1,1%, відповідно.

Середньозважені ставки за кредитами фізичним і юридичним особам у національній валюті в квітні знизилися до 17,52% річних з 19,69%, тоді як за кредитами в іноземній валюті - зросли до 9,34% з 8,56%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у березні знизився на 3,2%, до 379,5 млрд грн у національній валюті і на 7,1%, до 26,5 млрд дол. в іноземній валюті.