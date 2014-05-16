Український бізнес має переключитися з Росії на інші ринки - експерти

Підприємці України, які ведуть торговельні відносини з Росією, повинні переорієнтувати свій бізнес на ринок Європейського Союзу, а також ще недостатньо освоєні ринки Азії та Африки, щоб фактично перестати фінансувати окупантів в особі РФ.

Таку думку під час круглого столу "Торговельно-економічний вимір зовнішньої політики України" висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України Богдан Соколовський.

«Ми, співпрацюючи сьогодні з агресором, у нашому випадку в особі Росії, фактично фінансуємо його танки, які будуть приїжджати до нас», - сказав Соколовський.

Перший віце-президент Торгово-промислової палати Віктор Яновський вважає, що українські підприємці повинні спробувати налагодити торговельні відносини з раніше неосвоєними ринками.

«Ми поступово повинні переорієнтуватися на інші ринки зовнішньоекономічної діяльності - Африка, Азія... зокрема, ми повинні шукати такі ринки, які будуть готові прийняти український товар», - сказав Яновський. Він підкреслив, що ринок ЄС - великий і цікавий ринок, «але нашим виробникам треба відповідати їх вимогам».

Надзвичайний і Повноважний Посол Віктор Маштабей зазначив, що перед українськими підприємцями не повинен стояти питання вибору - Росія чи Європа, потрібно орієнтуватися на інші ринки.

«Це неправильний підхід, це дуалізм: вибирати або Росію, або ЄС. Невже більше світу немає? Можна думати і про Африку, і про Азію, і так далі», - сказав Маштабей.

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Разом з тим, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Ігор Гресь вважає, що український бізнес не може навіть частково відмовитися від російського ринку, бо в такому разі вітчизняних підприємців чекають великі фінансові втрати.

«Я не впевнений, що російська і українська сторони налаштовані розірвати економічні відносини, тому що, як би там не було, обидві сторони зацікавлені у співпраці. Я вважаю, що в будь-якому випадку потрібно продовжувати економічні та дипломатичні відносини з Росією. Військовий конфлікт - військовим конфліктом. А економічні відносини повинні регулюватися», - сказав Гресь.

Він також вважає, що навіть після відкриття ринку ЄС для України на нього не зможуть вийти представники малого і середнього бізнесу, шанс отримають тільки великі учасники ринку, які вже знають, як працювати у Європі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові «референдуму під дулами автоматів», анексувала його.

У східних областях України триває збройний конфлікт. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення почати на сході, де сепаратисти, підтримувані російськими спецслужбами, захопили ряд держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.