Мінекономіки може погіршити прогноз ВВП через ситуацію на сході України
Шеремета назвав також «дуже песимістичним» прогноз ЄБРР, зазначивши, що МВФ прогнозує менше зниження української економіки цього року.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може переглянути свій прогноз про падіння валового внутрішнього продукту країни цього року на 3% у зв'язку з триваючою нестабільною ситуацією на південному сході країни.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета у Варшаві, коментуючи новий прогноз ЄБРР про падіння української економіки в 2014 році на 7%.
«Зараз повертаюся до Києва, ми сядемо з макроекономістами і подумаємо в міністерстві, а також в наукових колах (про прогноз ВВП – УНІАН) також з урахуванням нових тенденцій. Думаю, що нам також потрібно подивитися на політичні процеси, які будуть в Україні в найближчий місяць, і яким буде їх вплив (на економіку)», - сказав він.
«Якщо буде необхідність, то переглядатимемо», - сказав Шеремета.
Міністр назвав також «дуже песимістичним» прогноз ЄБРР, відзначивши, що МВФ прогнозує менше зниження української економіки цього року.
Він додав, що обговорював прогноз з експертами ЄБРР і назвав причиною таких очікувань стурбованість ситуацією на сході і півдні України.
Читайте такожЕксперти прогнозують падіння ВВП України на 6,5%
Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку у своєму останньому огляді прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем.
Міжнародний валютний фонд очікує зниження ВВП України цього року на 5%, тоді, як за прогнозами Світового банку, ВВП країни знизиться на 3%.
Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3%. Разом з тим, редакція закону про держбюджет, ухвалена в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3%.