Окупаційна влада Криму хоче відібрати в "Ощадбанка" 73 млн гривень, призначених для соцвиплат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління “Ощадбанку” Андрій Пишний.

«До офісу Кримського республіканського управління “Ощадбанку” приїхали очільник «ополчення», представник ФСБ Росії і так званий голова «центробанку Криму» з наміром вилучити готівку, яка зберігається у сховищі банку, а це близько 73 млн грн. Ця рейдерська група ряджених приїхала у супроводі «судових приставів» без документів» - написав він.

За його словами, ці кошти, згідно з рішенням правління, призначені для виплат пенсіонерам, інвалідам, ветеранам, сім'ям з дітьми та іншим малозахищеним верствам населення.

«Але через те, що роботу банку у Криму блокує місцева так звана самопроголошена влада, яка не визнана в Україні і світі, цих грошей прості кримчани можуть взагалі не побачити. Вилучення цієї готівки є, по суті, відкритим рекетирським грабежем, відвертим злочинним посяганням. Адже непрохані прибульці намагаються вивезти їх в невідомому напрямку», - написав Пишний.

Він відзначив, що керівництво установи направило оперативне повідомлення про це до МВС.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Пишний заявляв, що щодо власності «Ощадбанку» і держави Україна в Криму здійснюється, по суті, політичне рейдерське захоплення.

«На сьогодні діяльність нашої філії в Криму фактично блокується діями влади самопроголошеної республіки», - сказав він.

7 травня Нацбанк заборонив українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації.